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СК "Дніпро-1" – "Спартак" Трнава: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Кошице, Четвер 31 серпня 2023 15:00
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СК "Дніпро-1" – "Спартак" Трнава: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій Фото: Богдан Лєднєв і Олександр Піхальонок поведуть "спортклубівців" у бій (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2023/24 "Дніпро-1" прийме трнавський "Спартак".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Дніпро-1" – "Спартак" Трнава відбудеться 31 серпня у словацькому Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Де дивитися матч "Дніпро-1" – "Спартак" Трнава

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Другий у цьому сезоні матч "спортклубівців" у Лізі конференцій покажуть на телеканалі 1+1 Україна. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – "Спартак" Трнава

Контора Favbet не змогла визначити однозначного фаворита поєдинку. На перемогу дніпровців приймають ставки з коефіцієнтом 2,83. Натомість імовірний успіх "білих янголів"" оцінили схожим балом 2,65. Нічия в основний час найменш вірогідний підсумок із кефом 3,40.

Комфортна перемога "Дніпра-1" з рахунком 2:0 пропонується з привабливим коефіцієнтом 12,50. Тим часом віра в бомбардирські подвиги хавбеків віце-чемпіона України Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського збільшить виграш у 5,5 разів.

СК &quot;Дніпро-1&quot; – &quot;Спартак&quot; Трнава: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – "Спартак" Трнава

"Дніпро-1": Кінарейкін – Мірошніченко, Сваток, Кравець, Горбунов – Бабенко, Бланко – Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський – Гуцуляк

"Спартак" Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетіна, Міковіч – Байновіч, Жельковіч, Прохазка – Офорі, Джурічин, Даніель

Перша зустріч команд завершилася бойовою нічиєю (1:1). Фактично весь матч "Дніпро-1" провів у меншості. Через дискваліфікацію "спортклубівцям" не допоможуть оборонець Сарапій та півзахисник Когут. Переможець протистояння змагатиметься на груповому етапі Ліги конференцій.

До слова, Україна втратила позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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