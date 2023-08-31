СК "Днепр-1" – "Спартак" Трнава: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Днепр-1" – "Спартак" Трнава состоится 31 августа в словацком Кошице. Поединок примет стадион Kosicka futbalova arena. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Где смотреть матч "Днепр-1" – "Спартак" Трнава

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Второй в этом сезоне матч "спортклубовцев" в Лиге конференций покажут на телеканале 1+1 Украина. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" – "Спартак" Трнава

Контора Favbet не смогла определить однозначного фаворита поединка. На победу днепровцев принимают ставки с коэффициентом 2,83. Зато вероятный успех "белых ангелов" оценили подобным баллом 2,65. Ничья в основное время наименее вероятный результат с кэфом 3,40.

Комфортная победа "Днепра-1" со счетом 2:0 предлагается привлекательным коэффициентом 12,50. Тем временем вера в бомбардирские подвиги хавбеков вице-чемпиона Украины Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского увеличит выигрыш в 5,5 раз.

Ориентировочные составы на матч "Днепр-1" – "Спартак" Трнава

"Днепр-1": Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Кравец, Горбунов – Бабенко, Бланко – Леднев, Пихаленок, Рубчинский – Гуцуляк

"Спартак" Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетина, Микович – Байнович, Желькович, Прохазка – Офори, Джуричин, Даниэль

Первая встреча команд завершилась боевой ничьей (1:1). Фактически весь матч "Днепр-1" провел в меньшинстве. Из-за дисквалификации "спортклубовцам" не помогут защитник Сарапий и полузащитник Когут. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги конференций.