СК "Дніпро-1" – "Славія" Прага: де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Дніпро-1" – "Славія" Прага відбудеться 17 серпня у словацькому Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Де дивитися матч "Дніпро-1" – "Славія" Прага

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Другий матч "спортклубівців" у Лізі Європи покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – "Славія" Прага

Букмекери контори Favbet знову обрали чеський гранд безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу пражан приймають ставки з коефіцієнтом 1,61. Натомість імовірний успіх "спортклубівців" оцінили балом 5,70. Нічийний підсумок навіть вірогідніший – кеф 4,30.

Шанувальники відкритого футболу розглянуть варіант із бойовою нічиєю (2:2) з космічним коефіцієнтом 16,00. Натомість персональні фанати вінгера "Дніпра-1" Олексія Гуцуляка можуть закластися на гол свого улюбленця з перспективним кефом 5,50.

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – "Славія" Прага

"Дніпро-1": Кінарейкін – Пасіч, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Бланко – Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський – Гуцуляк

"Славія" Прага: Коларж – Масопуст, Усу, Голеш, Провод – Шевчик, Зафейріс, Дорлі – ван Бюрен, Юречка, Лінгр

Перша зустріч команд завершилася розгромною перемогою пражан (3:0). Фактично матч-відповідь перетворився на формальність. Переможець протистояння виходить на луганську "Зорю" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.