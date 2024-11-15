У СІЗО відправили експосадовця Міноборони, який "списав" Гринкевичу 94 млн гривень

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року правоохоронці затримали одного з найбільших постачальників Міноборони. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який долучив до незаконної діяльності свого сина та інших осіб.

Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд гривень. Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд гривень. Експертизи встановили, що майно не відповідало технічним вимогам. Збитки державі склали 1 млрд 167 млн гривень.

У жовтні 2024 року ДБР закінчило досудове розслідування. Справу будуть передавати до суду після того, як сторона захист її перегляне.

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