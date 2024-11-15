В СИЗО отправили экс-чиновника Минобороны, который "списал" Гринкевичу 94 млн гривен

Дело Гринкевичей

Напомним, в конце декабря 2023 года правоохранители задержали одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который приобщил к незаконной деятельности своего сына и других лиц.

Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд гривен. В 2023 году по указанным договорам Минобороны получило одежды на сумму почти 1,2 млрд гривен. Экспертизы установили, что имущество не отвечало техническим требованиям. Ущерб государству составил 1 млрд 167 млн гривен.

В октябре 2024 года ГБР закончило досудебное расследование. Дело будут передавать в суд после того, как сторона защита его просмотрит.

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