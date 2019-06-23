В СИЗО, где удерживают Бекирова, вспышка кори, - Денисова

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в СИЗО, где удерживают тяжелобольного украинского активиста активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу омбудсмена в Facebook.

Как сообщила украинский омбудсмен, Бекиров не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока возможность его заражения, что является крайне опасным.

"Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО является крайне опасным", - подчеркнула Денисова.

Денисова отметила, что по словам адвокатов активиста, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в России завершилось следствие по делу украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого обвиняют в "незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки". По словам адвоката Ладина, Бекиров не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее данные во время следствия, а также уточнил время и даты, с кем и где находился.

Кроме того, ранее адвокат украинского политзаключенного Эдема Бекирова рассказал, что состояние здоровья крымскотатарского активиста критически ухудшилось.