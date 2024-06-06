Сійярто заявив, що Угорщина візьме участь у саміті миру у Швейцарії

Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Країна буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто
Водночас він висловився і про відсутність Росії на саміті.
"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", - констатував він.
Кілька днів тому повідомлялося, що Угорщина ще не вирішила чи братиме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, оскільки не вважає війну в Україні "своєю", а на зустрічі не будуть присутні обидві сторони протистояння.
Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, при цьому РФ не отримала запрошення.
Докладніше про те, хто та чому відмовляється від участі у саміті миру, - у матеріалі РБК-Україна.
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