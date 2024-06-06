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Сийярто заявил, что Венгрия примет участие в саммите мира в Швейцарии

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия будет участвовать в саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Страна будет представлена на мероприятии на уровне министра иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Причина нашего участия в том, что мы абсолютно на стороне мира, а потому мы принимаем участие во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня", – сказал венгерский министр.

Отвечая на вопросы журналиста, он сообщил, что Венгрия будет представлена ​​на конференции на уровне министра иностранных дел.

"Мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы будем участвовать на уровне министра иностранных дел", - добавил он, также отметив, что говорить о мире всегда полезно.

В то же время он высказался и об отсутствии России на саммите.

"Мы считаем, что реальные результаты можно ожидать, если все будут за столом переговоров", - констатировал он.

Саммит мира в Швейцарии

Несколько дней назад сообщалось, что Венгрия еще не решила будет ли участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку не считает войну в Украине "своей", а на встрече не будут присутствовать обе стороны противостояния.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира. В целом Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, при этом РФ не получила приглашение.

Подробнее о том, кто и почему отказывается от участия в саммите мира, - в материале РБК-Украина.

 

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ВенгрияСаммит мира