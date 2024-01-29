Сійярто заявив, що Угорщина не допомагатиме Україні озброєнням

За його словами, на сьогоднішній зустрічі не обговорювалось питання гарантій безпеки для України. Однак він зауважив, що Угорщина як не надавала, так і не буде надавати Україні озброєння.

"Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Одночасно, жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду", - сказав він.

Сійярто заявив, що Угорщина готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку, та сподівається, що це триватиме не довго.

Відносини між Україною та Угорщиною

Варто пояснити, що відносини між країнами загострились й у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. Це, зі свого боку, неодноразово викликало обурення з боку Угорщини, яка звинувачувала Україну в нібито проблемах "нацменшин в Закарпатті".

Слід зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України. У жовтні він зустрічався з Путіним у Пекіні.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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