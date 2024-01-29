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Сийярто заявил, что Венгрия не будет помогать Украине вооружением

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не предоставляла и не будет предоставлять Украине вооружение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

По его словам, на сегодняшней встрече не обсуждался вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Однако он отметил, что Венгрия как не предоставляла, так и не будет предоставлять Украине вооружение.

"Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до этого. Одновременно, ни разу не отказали в помощи каждому попавшему в беду гражданину Украины", - сказал он.

Сийярто заявил, что Венгрия готова помогать Украине в гуманитарном направлении, и надеется, что это продлится недолго.

Отношения между Украиной и Венгрией

Следует объяснить, что отношения между странами обострились и в 2017 году, когда Верховная рада приняла закон об образовании, предусматривающий, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. Это, со своей стороны, неоднократно вызывало возмущение со стороны Венгрии, которая обвиняла Украину в якобы проблемах "нацменьшинств в Закарпатье".

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины. В октябре он встречался с Путиным в Пекине.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

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