Сійярто прибув до Санкт-Петербурга, обговорює питання енергетики

"Енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу. Це питання не ідеології, а фізики та математики. Європі потрібна деяка сміливість, щоб сказати це сьогодні", - написав він.

За словами дипломата, Угорщина задоволена співпрацею з Росією в галузі енергетики, яка "є одним із ключів до безпеки постачання до країни".

"Менше ніж через місяць, першого жовтня почнеться новий газовий рік, а також опалювальний сезон. Навіть зараз наша відповідальність зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків", - додав Сійярто.