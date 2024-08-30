Сійярто прибув до Санкт-Петербурга, обговорює питання енергетики

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Санкт-Петербурга 30 серпня. Головне питання - співпраця у сфері енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу. Це питання не ідеології, а фізики та математики. Європі потрібна деяка сміливість, щоб сказати це сьогодні", - написав він.
За словами дипломата, Угорщина задоволена співпрацею з Росією в галузі енергетики, яка "є одним із ключів до безпеки постачання до країни".
"Менше ніж через місяць, першого жовтня почнеться новий газовий рік, а також опалювальний сезон. Навіть зараз наша відповідальність зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків", - додав Сійярто.
Ще до масштабного вторгнення РФ до України 2022 року, у 2021 році Угорщина підписала 15-річний контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Передбачалося, що щороку "Газпром" постачатиме до країни 4,5 млрд кубометрів блакитного палива.
Ще у березні 2024 року повідомлялося, що Угорщина цікавиться перспективою продовження транзиту російського газу через Україну після завершення дії транзитного контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом" після 2025 року.
Нагадаємо, Росія продовжує транзит газу до ЄС через Україну, незважаючи на втрату контролю над ГВС "Суджа" в Курській області. Більше того, Москва хоче продовжити транзит і на 2025 рік, намагаючись залучити до цього Азербайджан. У свою чергу, Україна не планує продовжувати контракт на транзит російського газу після 2024 року.
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