Сійярто поїхав у Москву: домовлятиметься з росіянами щодо енергетики

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сьогодні, 11 квітня, приїхав до Москви. Там він проведе переговори щодо співробітництва з Росією в галузі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави МЗС Угорщини.

"Завдяки надзвичайно м'якій зимі, що залишилася позаду, Європа вижила з точки зору енергозабезпечення. Проте через радикальне зростання попиту на енергію в економіці Китаю, що перезапускається, і надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури справжньою проблемою буде наступна зима", - написав Сійярто.

За його словами, безпека енергопостачання Угорщини "вимагає безперебійного постачання газу, сирої нафти та ядерного палива". Тож, щоб виконати ці "умови", він вирішив поїхати до Москви.

"Угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Це питання не політичного смаку, а фізики.Сьогодні в Москві ми обговоримо найважливіші питання співпраці, необхідні для безпеки енергопостачання Угорщини: спочатку з російським віце-прем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком, а потім з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим", - повідомив Сійярто.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший візит угорського міністра в Москву після повномасштабної агресії РФ проти України. Раніше Сійярто вже відвідував російську столицю, де обговорював постачання газу для Угорщини.

Додамо, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини відвідав і Мінськ. Перед цим він заявив, що їде до білоруської столиці, аби нібито "говорити про мир" в Україні та відразу зазначив, що "готовий до критики" такого візиту.

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