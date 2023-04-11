Сийярто поехал в Москву: будет договариваться с россиянами по энергетике

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня, 11 апреля приехал в Москву. Там он проведет переговоры по сотрудничеству с Россией в области энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы МИД Венгрии.

"Благодаря чрезвычайно мягкой зиме, оставшейся позади, Европа выжила с точки зрения энергообеспечения. Однако из-за радикального роста спроса на энергию в перезапускаемой экономике Китая и чрезвычайно медленных темпов развития европейской энергетической инфраструктуры настоящей проблемой будет следующая зима", - написал Сийярто.

По его словам, безопасность энергоснабжения Венгрии "требует бесперебойной поставки газа, сырой нефти и ядерного топлива". Чтобы выполнить эти "условия", он решил поехать в Москву.

"Венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть бесперебойным. Это вопрос не политического вкуса, а физики. Сегодня в Москве мы обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для безопасности энергоснабжения Венгрии: сначала с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Александром Новаком, а затем с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым", - сообщил Сийярто.

Напомним, что это далеко не первый визит венгерского министра в Москву после полномасштабной агрессии РФ против Украины. Ранее Сийярто уже посещал российскую столицу, где обсуждал поставки газа для Венгрии.

Добавим, недавно министр иностранных дел Венгрии посетил и Минск. Перед этим он заявил, что едет в белорусскую столицу, чтобы якобы "говорить о мире" в Украине и сразу отметил, что "готов к критике" такого визита.

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