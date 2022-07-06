UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сийярто объяснил, почему Венгрия не поставляет оружие в Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (фото: flickr)
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье в случае возможных обстрелов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в интервью CNN.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров", - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия не хочет быть вовлеченной в войну в Украине.

"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение - не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель - не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", - сказал он.

Детальнее о позиции Венгрии относительно войны в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия