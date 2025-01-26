Сійярто образився на Туска і назвав його "агентом Сороса"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто емоційно відповів на заяву прем‘єр-міністра Польщі Дональда Туска стосовно можливого блокування Угорщиною санкцій проти Росії. Голова угорського МЗС назвав Туска "агентом Сороса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто у Facebook .

"Можливо, агенту Сороса важко це зрозуміти, але коли мова йде про команди, ми граємо за угорську команду… для нас Угорщина стоїть на першому місці", - написав міністр.

Він зазначив, що Угорщина не хоче платити за чужі війни й не дозволить ставити під загрозу безпеку енергопостачання країни.

"Тому що Угорщина для нас перша", - пояснив Сійярто.