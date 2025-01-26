Сийярто обиделся на Туска и назвал его "агентом Сороса"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально ответил на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном блокировании Венгрией санкций против России. Глава венгерского МИД назвал Туска "агентом Сороса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook .

"Возможно, агенту Сороса трудно это понять, но когда речь идет о командах, мы играем за венгерскую команду... для нас Венгрия стоит на первом месте", - написал министр.

Он отметил, что Венгрия не хочет платить за чужие войны и не позволит ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны.

"Потому что Венгрия для нас первая", - пояснил Сийярто.