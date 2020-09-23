ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сийярто назвал условие встречи Зеленского и Орбана

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ко встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана необходимо отнестись серьезно. Встреча Зеленского и Орбана не должна быть бессмысленной.

Самые читаемые новости

Об этом Сийятро заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Сначала мы хотим достичь предварительных договоренностей о добрососедских отношениях, для этого важные результаты заседаний комиссий, о которых сказал господин Кулеба. Если эти заседания будут успешными, мы сможем договориться о встрече лидеров стран", - сказал он.

Напомним, в конце июля президент Владимир Зеленский планировал на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном решить языковой вопрос, однако встречу перенесли до улучшения эпидемиологической ситуации.

Планировалось, что Зеленский и Орбан подпишут меморандум, который бы смог урегулировать языковой конфликт.

Кроме того, Венгрия продолжает ветировать заседания комиссии Украина-НАТО. В Венгрии требуют, чтобы Украина обеспечила права нацменьшинств в стране.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВенгрияВиктор Орбан