Сийярто назвал условие встречи Зеленского и Орбана

Фото: Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ко встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана необходимо отнестись серьезно. Встреча Зеленского и Орбана не должна быть бессмысленной.

Об этом Сийятро заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Сначала мы хотим достичь предварительных договоренностей о добрососедских отношениях, для этого важные результаты заседаний комиссий, о которых сказал господин Кулеба. Если эти заседания будут успешными, мы сможем договориться о встрече лидеров стран", - сказал он.

Напомним, в конце июля президент Владимир Зеленский планировал на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном решить языковой вопрос, однако встречу перенесли до улучшения эпидемиологической ситуации.

Планировалось, что Зеленский и Орбан подпишут меморандум, который бы смог урегулировать языковой конфликт.

Кроме того, Венгрия продолжает ветировать заседания комиссии Украина-НАТО. В Венгрии требуют, чтобы Украина обеспечила права нацменьшинств в стране.