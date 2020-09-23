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Сійярто назвав умову зустрічі Зеленського та Орбана

Середа 23 вересня 2020 15:56
Сійярто назвав умову зустрічі Зеленського та Орбана
Фото: Петер Сійярто (flickr by U S Department of State)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана необхідно поставитися серйозно. Зустріч Зеленського та Орбана не повинна бути безглуздою.

Про це Сийятро заявив на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебой.

"Спочатку ми хочемо досягти попередніх домовленостей про добросусідські відносини, для цього важливі результати засідань комісій, про які сказав пан Кулеба. Якщо ці засідання будуть успішними, ми зможемо домовитися про зустріч лідерів країн", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці липня президент Володимир Зеленський планував на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном розв'язати мовне питання, проте зустріч перенесли до поліпшення епідеміологічної ситуації.

Планувалося, що Зеленський і Орбан підпишуть меморандум, який би зміг врегулювати мовний конфлікт.

Крім того, Угорщина продовжує ветувати засідання комісії Україна-НАТО. В Угорщині вимагають, щоб Україна забезпечила права нацменшин в країні.

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