Сийярто назвал "ошибкой" отказ Грузии в статусе кандидата в члены ЕС

"Должен также сказать, что, к сожалению, не так давно в Брюсселе было принято ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата на членство в ЕС", - сказал он.

По его словам, Грузия и население Грузии заслужили статус кандидата.

"На мой взгляд, Грузии должен был быть предоставлен статус кандидата, я думаю, что Грузия и население Грузии заслужили этот статус, и решение не предоставлять этот статус Грузии противоречит интересам не только Венгрии, но в целом интересам и попытке усиления ЕС. Это решение - неуважение к грузинскому народу и упущенная возможность", - добавил Сийярто.