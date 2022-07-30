UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сийярто назвал "ошибкой" отказ Грузии в статусе кандидата в члены ЕС

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе не так давно было принято ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции после встречи в Будапеште с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.

"Должен также сказать, что, к сожалению, не так давно в Брюсселе было принято ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата на членство в ЕС", - сказал он.

По его словам, Грузия и население Грузии заслужили статус кандидата.

"На мой взгляд, Грузии должен был быть предоставлен статус кандидата, я думаю, что Грузия и население Грузии заслужили этот статус, и решение не предоставлять этот статус Грузии противоречит интересам не только Венгрии, но в целом интересам и попытке усиления ЕС. Это решение - неуважение к грузинскому народу и упущенная возможность", - добавил Сийярто.

Как сообщалось, Европейский совет провел заседание по предоставлению Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. С Молдовой решение было однозначным, а Грузии поставили условия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия