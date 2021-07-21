Сийярто снова едет в Украину. Посетит Донбасс и обсудит ряд вопросов

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который председательствует в Комитете министров Совета Европы, завтра приедет Украину с рабочим визитом. Он посетит Донбасс и обсудит ряд вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Сообщается, что он проведет переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, ключевыми темами которых станут ситуация безопасности в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии.
"По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы", - говорится в сообщении.
Министры поедут на линию разграничения на Донбассе, где ознакомятся с усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.
Напомним, во время январского визита в Украину Сийярто обещал, что Будапешт предоставит 60,5 млн долларов кредита на строительство дорог на Закарпатье, а также говорил о путях выхода из конфликта, связанного с языком образования для венгерского меньшинства.