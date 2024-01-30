ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сійярто не бачить сенсу у прискоренні ратифікації заявки Швеції до НАТО

Будапешт, Вівторок 30 січня 2024 16:44
UA EN RU
Сійярто не бачить сенсу у прискоренні ратифікації заявки Швеції до НАТО Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорському парламенту нібито немає сенсу проводити позачергове засідання для того, щоб розглянути заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.

"Зараз нас не відокремлює великий період від початку чергової сесії парламенту, яка відбудеться наступного місяця, наприкінці лютого. Тому не бачу сенсу вдаватися до позачергового засідання", - розповів Сійярто.

Так він прокоментував ініціативу опозиційних фракцій провести позачергове засідання парламенту щодо заявки Швеції до НАТО.

Міністр також додав, що над позачерговим засіданням варто було б подумати, якби парламент збирався лише наступного року.

"Але оскільки парламент збирається наприкінці лютого, то можна дочекатися чергової сесії, і тоді це питання можна буде внести до порядку денного, якщо парламентська більшість вирішить", - заявив Сійярто.

Членство Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще 2022 року. З того часу її не ратифікувала лише Угорщина.

Учора, 29 січня, угорські опозиційні партії запропонували провести позачергове засідання парламенту 5 лютого, на якому вони хочуть ратифікувати членство Швеції до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Угорщина
NEWS
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда