Сийярто не видит смысла в ускорении ратификации заявки Швеции в НАТО
Венгерскому парламенту якобы нет смысла проводить внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu.
"Сейчас нас не отделяет большой период от начала очередной сессии парламента, которая состоится в следующем месяце, в конце февраля. Поэтому не вижу смысла прибегать к внеочередному заседанию", - рассказал Сийярто.
Так он прокомментировал инициативу оппозиционных фракций провести внеочередное заседание парламента по заявке Швеции в НАТО.
Министр также добавил, что над внеочередным заседанием стоило бы подумать, если бы парламент собирался только в следующем году.
"Но поскольку парламент собирается в конце февраля, то можно дождаться очередной сессии, и тогда этот вопрос можно будет внести в повестку дня, если парламентское большинство решит", - заявил Сийярто.
Членство Швеции в НАТО
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году. С тех пор ее не ратифицировала только Венгрия.
Вчера, 29 января, венгерские оппозиционные партии предложили провести внеочередное заседание парламента 5 февраля, на котором они хотят ратифицировать членство Швеции в НАТО.
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