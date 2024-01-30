Сийярто не видит смысла в ускорении ратификации заявки Швеции в НАТО

Венгерскому парламенту якобы нет смысла проводить внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu .

"Сейчас нас не отделяет большой период от начала очередной сессии парламента, которая состоится в следующем месяце, в конце февраля. Поэтому не вижу смысла прибегать к внеочередному заседанию", - рассказал Сийярто.

Так он прокомментировал инициативу оппозиционных фракций провести внеочередное заседание парламента по заявке Швеции в НАТО.

Министр также добавил, что над внеочередным заседанием стоило бы подумать, если бы парламент собирался только в следующем году.

"Но поскольку парламент собирается в конце февраля, то можно дождаться очередной сессии, и тогда этот вопрос можно будет внести в повестку дня, если парламентское большинство решит", - заявил Сийярто.

Членство Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году. С тех пор ее не ратифицировала только Венгрия.

Вчера, 29 января, венгерские оппозиционные партии предложили провести внеочередное заседание парламента 5 февраля, на котором они хотят ратифицировать членство Швеции в НАТО.