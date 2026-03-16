Сіярто звинуватив Київ у зриві вигаданої зустрічі: у МЗС відповіли тролінгом

В Угорщині поскаржилися, що Україна нібито зірвала тристоронню зустріч зі Словаччиною в Брюсселі. Насправді ж таких планів не було спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Facebook та коментар речника МЗС України Георгія Тихого для журналістів.

Звинувачення Сіярто

"Спочатку планувалося, що сьогодні відбудеться тристороння зустріч за участю словацького та українського міністрів енергетики, проте українська сторона зрештою не погодилася на це навіть тут, у Брюсселі", - написав глава угорського МЗС.

Він звинуватив Україну і Брюссель у тому, що вони нібито відхиляють усі можливі запити про зустріч, а також не дозволяють поїздку інспекторів ЄС до пошкодженої Росією ділянки нафтопроводу "Дружба".

Сіярто вкотре поскаржився, що Україна "не запускає "Дружбу" з політичних причин". На його думку, трубопровід "технічно і фізично готовий" до роботи".

"Як би вони не намагалися, ми захистимо себе: у нас є запас на 86 днів, тому що ми добре управляємо ресурсами і тримаємо ціни на бензин під контролем. Але нехай кожен запам'ятає, що саме так українці поводяться з нами", - написав угорський міністр.

Відповідь українського МЗС

Тихий, коментуючи звинувачення Сіярто, наголосив, що неможливо відмовитися від того, що не планувалося.

"Це вже стало типовим угорським почерком - самі щось нафантазували, самі нас звинуватили", - підкреслив речник МЗС.

Він додав, що в суботу, 14 березня, для дипломатичного корпусу був детальний брифінг від "Нафтогазу". Серед представників 31 країни на зустрічі був присутній і посол Угорщини.

"Повна інформація про стан "Дружби" була вкотре доведена до всіх партнерів, зокрема й угорців", - сказав Тихий.