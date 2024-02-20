Сівкович отримав нову підозру через побиття студентів на Майдані

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у держзраді колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Володимиру Сівковичу. Він влаштував провокацію із побиттястудентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Так, Сівкович був завербований Росією ще наприкінці дев’яностих, коли був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ. Посадовець виконував завдання вищого політичного керівництва країни-агресора щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України.

Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради безпеки російської федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС.

"Після початку студентських протестів на Майдані Незалежності, заступник Секретаря РНБО почав втілювати плани РФ. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів", - розповіли в ДБР.

"Тоді через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, більш ніж 300 учасників були змушені тікати з середмістя столиці й переховуватись в приміщені Михайлівського собору", - зазначили у відомстві.

Вплив дій Сівковича на ситуацію в Україні

Ці події, як наголошують в ДБР, призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави.

Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім було використано Росією у веденні підривної діяльності проти нашої держави. Після подій на Майдані, суспільно-політична криза значно ускладнила консолідацію різних гілок влади щодо протидії "гібридній війні" РФ проти України та анексії територій.

"Тож, своїми діями Сівкович створив виключні передумови для здійснення РФ активних дій щодо окупації частини території України", - додали в Бюро.

Що відомо про Сівковича?

Сівкович працював заступником секретаря РНБО України з жовтня 2010 року по лютий 2014 року.

У липні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам фсб рф за шпигунство.

Також ДБР завершено спеціальне досудове розслідування відносно Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності. Також раніше СБУ повідомила Сівковичу про підозру через те, що він координував інформаційні диверсії Нестора Шуфрича проти України.

Наразі підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним з очільником антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.