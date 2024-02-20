Сивкович получил новое подозрение из-за избиения студентов на Майдане

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимиру Сивковичу. Он устроил провокацию по избиению студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Так, Сивкович был завербован Россией еще в конце девяностых, когда был кадровым офицером КГБ СССР и ФСБ. Чиновник выполнял задачи высшего политического руководства страны-агрессора по недопущению евроатлантической интеграции Украины.

Задокументировано, что в октябре 2013 года он встречался с секретарем Совета безопасности российской федерации Николаем Патрушевым в рамках консультаций делегаций СНБО двух стран в Одессе. На этом мероприятии предатель получил указания по поводу дальнейшей подрывной деятельности против Украины и подавления потенциальных протестных акций из-за отказа Украины от ассоциации с ЕС.

"После начала студенческих протестов на Майдане Независимости, заместитель Секретаря СНБО начал воплощать планы РФ. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года он лично контролировал из кабинета начальника Киевской милиции организованный им разгон и избиение студентов", - рассказали в ГБР.

"Тогда из-за противоправных действий работников органов внутренних дел 55 участникам мирного собрания на Майдане Независимости в Киеве были причинены телесные повреждения разной степени тяжести, более 300 участников были вынуждены бежать из центра столицы и скрываться в помещении Михайловского собора", - уточнили в ведомстве.

Влияние действий Сивковича на ситуацию в Украине

Эти события, как отмечают в ГБР, привели к общественно-политическому кризису, массовым протестам против действующего в то время политического руководства государства.

В свою очередь, это привело к усилению сепаратизма в отдельных регионах Украины и затем было использовано Россией в ведении подрывной деятельности против нашего государства. После событий на Майдане общественно-политический кризис значительно усложнил консолидацию разных ветвей власти по противодействию "гибридной войне" РФ против Украины и аннексии территорий.

"Таким образом, своими действиями Сивкович создал исключительные предпосылки для осуществления РФ активных действий по оккупации части территории Украины", - добавили в Бюро.

Что известно о Сивковиче?

Сивкович работал заместителем секретаря СНБО Украины с октября 2010 по февраль 2014 года.

В июле 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж.

Также ГБР завершено специальное досудебное расследование в отношении Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства. Также ранее СБУ сообщила Сивковичу о подозрении из-за того, чо он координировал информационные диверсии Нестора Шуфрича против Украины.

Подозреваемый скрывается от следствия и суда на территории государства-агрессора и является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами РФ.