Сів у БТР та поїхав додому: на Сумщині суд покарав військового за дезертирство

Військовий викрав бронетранспортер і втік додому на Полтавщину. Суд на Сумщині засудив його за дезертирство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Сумський районний суд засудив військовослужбовця до семи років ув’язнення за дезертирство та незаконне заволодіння бронетранспортером.

Деталі

У січні 2025 року військовий, який служив водієм спецтехніки, під приводом заправки виїхав із військової частини на бронетранспортері.

При собі він мав автомат і, не попередивши керівництво, вирушив додому на Полтавщину.

Фото: Військового засудили на 7 років за втечу з частини і викрадення БТРа (t.me/DBRgovua)

За даними слідства, військовий подолав кількасот кілометрів дорогами загального користування. Поблизу одного з сіл він залишив БТР на узбіччі, а сам ліг спати у лісосмузі.

Правоохоронці швидко встановили його місцезнаходження.

Спільна операція ДБР, військової служби правопорядку та СБУ дозволила оперативно затримати дезертира. Техніку і зброю повернули до частини.