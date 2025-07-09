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Сел в БТР и поехал домой: на Сумщине суд наказал военного за дезертирство

Среда 09 июля 2025 13:29
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Сел в БТР и поехал домой: на Сумщине суд наказал военного за дезертирство Фото: Военный угнал БТР и сбежал (t.me/DBRgovua)
Автор: Владислава Ткаченко

Военный похитил бронетранспортер и сбежал домой на Полтавщину. Суд на Сумщине осудил его за дезертирство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сумской районный суд приговорил военнослужащего к семи годам заключения за дезертирство и незаконное завладение бронетранспортером.

Детали

В январе 2025 года военный, который служил водителем спецтехники, под предлогом заправки выехал из воинской части на бронетранспортере.

При себе он имел автомат и, не предупредив руководство, отправился домой на Полтавщину.

Фото: Военного осудили на 7 лет за побег из части и угон БТРа (t.me/DBRgovua)

По данным следствия, военный преодолел несколько сотен километров по дорогам общего пользования. Вблизи одного из сел он оставил БТР на обочине, а сам лег спать в лесополосе.

Правоохранители быстро установили его местонахождение.

Совместная операция ГБР, военной службы правопорядка и СБУ позволила оперативно задержать дезертира. Технику и оружие вернули в часть.

Напомним, что бывший украинский военный получил 15 лет тюрьмы за дезертирство и государственную измену. Соответствующий приговор вынес суд Запорожья.

По данным ГБР, изменником оказался уроженец временно оккупированной Каменки-Днепровской. В январе 2023 года его мобилизовали в одну из воинских частей в Запорожье.

Уже через несколько месяцев он самовольно покинул службу и перешел на сторону врага.

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