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Ситуацію зі світлом вдалося стабілізувати завдяки цілодобовій роботі енергетиків, - Міненерго

Фото: ситуацію в енергетиці вдалося стабілізувати завдяки цілодобовій роботі енергетиків (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Цілодобова робота українських енергетиків дозволила стабілізувати ситуацію в енерегосистемі, яку обстрілюють росіяни.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона розповіла що два тижні тому в усіх українців була складна ситуація зі світлом, бо з березня РФ здійснила ряд масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Зокрема, окупанти зруйнували велику кількість генеруючих потужностей.

"Також значно постраждали об'єкти системи передачі. Все це призвело до того, що зберігався значний дефіцит в системі. Зараз нам вдалося більше стабілізувати ситуацію і в першу чергу, звичайно, це цілодобова робота енергетиків", - наголосила Гринчук.

Заступниця міністра енергетики додала, що було відновлено достатньо багато потужностей і енергетики зараз продовжують працювати.

"Ми продовжуємо відновлювати і ремонтувати. І це й етап перемовин, який планується в рамках формули миру, це і протиповітряна оборона, це і продовження здійснення фізичного захисту наших об'єктів, тому що ми розуміємо, що захист – це питання номер один", - підкреслила Гринчук.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що зараз триває наймасштабніша в історії України ремонтна кампанія в енергетичній галузі.

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