RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуацию со светом удалось стабилизировать благодаря круглосуточной работе энергетиков, - Минэнерго

Фото: ситуацию в энергетике удалось стабилизировать благодаря круглосуточной работе энергетиков (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Круглосуточная работа украинских энергетиков позволила стабилизировать ситуацию в энергосистеме, которую обстреливают россияне.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она рассказала, что две недели назад у всех украинцев была сложная ситуация со светом, потому что с марта РФ совершила ряд массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. В частности, оккупанты разрушили большое количество генерирующих мощностей.

"Также значительно пострадали объекты системы передачи. Все это привело к тому, что сохранялся значительный дефицит в системе. Сейчас нам удалось больше стабилизировать ситуацию и в первую очередь конечно это круглосуточная работа энергетиков", - подчеркнула Гринчук.

Замминистра энергетики добавила, что было восстановлено достаточно много мощностей и энергетики сейчас продолжают работать.

"Мы продолжаем восстанавливать и ремонтировать. И это и этап переговоров, который планируется в рамках формулы мира, это и противовоздушная оборона, это и продолжение осуществления физической защиты наших объектов, потому что мы понимаем, что защита – это вопрос номер один", – подчеркнула Гринчук.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что сейчас идет самая масштабная в истории Украины ремонтная кампания в энергетической отрасли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго