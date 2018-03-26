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Интервью

Ситуацию с Савченко придется объяснять зарубежным партнерам Украины, - Климпуш-Цинцадзе

НовостиПолитика    26.03.2018 - 12:40
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Однако это не повлияет на имидж Украины

Ситуация с привлечением к ответственности народного депутата Надежды Савченко не будет иметь негативных последствий для имиджа Украины в мире, но ее придется объяснять. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы следствие шло в соответствии с верховенством права. Если этот процесс будет понятным и соответствующим праву, то эта ситуация не повлияет на Украину негативно", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, зарубежным партнерам Украины придется объяснять, почему Верховная рада дала разрешение на задержание и арест народного депутата Савченко.

"Я думаю, что сейчас займет немного времени активно объяснять нашим партнерам то, что же в действительности произошло; какие показания были предоставлены Генеральной прокуратурой для того, чтобы Верховная рада предоставила разрешение на снятие неприкосновенности, привлечении ее к ответственности и арест Савченко. Также мы видим, что решение суда надо просто прокоммуницировать", - сообщила Цинцадзе.

Напомним, 22 марта в парламенте с Савченко сняли неприкосновенность и разрешили ее арест.

Отметим, Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства Украины с целью государственного переворота.

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Теги публикации: Надежда Савченко, снятие неприкосновенности, партнерство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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