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Ситуацію з Савченко доведеться пояснювати закордонним партнерам України, - Климпуш-Цинцадзе

НовиниПолітика    26.03.2018 - 12:40
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проте це не вплине на імідж України

Ситуація з притягненням до відповідальності народного депутата Надії Савченко не матиме негативних наслідків для іміджу України у світі, але її доведеться пояснювати. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам,  передає кореспондент РБК-Україна.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб слідство йшло відповідно до верховенства права. Якщо цей процес буде зрозумілим і відповідним до права, то ця ситуація не вплине на Україну у негативний спосіб", - заявила Климпуш- Цинцадзе.

За її словами,  закордонним партнерам України доведеться пояснювати, чому Верховна рада надала дозвіл на затримання та арешт народного депутата Савченко.

"Я думаю, що зараз займе трохи часу активно пояснювати нашим партнерам те, що ж насправді відбулось; які свідчення буди надані Генеральною прокуратурою для того, щоб Верховна рада  надала дозвіл на зняття недоторканності, притягнення її до відповідальності та арешт Савченко. Також ми бачимо, що рішення суду треба просто прокомунікувати", - повідомила Цинцадзе.

Нагадаємо, 22 березня в парламенті з Савченко зняли недоторканність і дозволили її арешт.

Зазначимо, Савченко звинувачують у підготовці масштабного теракту проти керівництва Украіни з метою державного перевороту.

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Теги публікації: Надія Савченко, снятие неприкосновенности, партнерство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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