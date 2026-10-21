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Ситуацію в Олешках обговорювали з Віткоффом, будуть хороші новини, - Арахамія

17:35 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Іван Носальський
Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф, президент Фінляндії Александр Стубб, президент України Володимир Зеленський та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре (president.gov.ua)

Наступного тижня мають з'явитися гарні новини, пов'язані із ситуацією в окупованих росіянами Олешках Херсонської області. Це питання порушувалося на вчорашніх переговорах в Осло.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної делегації Давид Арахамія.

"Дай Боже, наступного тижня буде пожвавлення на гуманітарному треку. Є дуже важка ситуація в Олешках. Ми її вчора обговорювали, і неформальне досягнення цієї зустрічі - наступного тижня має з'явитися гарна новина", - сказав Арахамія.

Більш докладних деталей голова фракції СН у Раді не розкрив.

Варто зауважити, що вчора, 20 жовтня, в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Однак після зустрічі голова держави не згадував про Олешки.

Криза в Олешках

Окуповані Олешки на Херсонщині опинилися на межі гуманітарної катастрофи через гостру нестачу їжі, питної води та медикаментів.

Регулярне постачання продуктів у місто припинилося кілька місяців тому, а через відсутність електрики та газу мешканців позбавлено базових умов для життя. Ситуацію погіршують заміновані дороги та постійна загроза обстрілу.

Хоча Україна і доставляє до міста гуманітарну допомогу безпілотниками, ситуація все ще залишається критичною.

Нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець наголошував, що Україна погоджує з росіянами останні деталі щодо евакуації мешканців Олешок. Для цього буде потрібний режим тиші.

Він зазначав, що також планується евакуація ще шести населених пунктів, що знаходяться біля Олешок.

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Російська ФедераціяДавид АрахаміяОлешкиВійна в Україні