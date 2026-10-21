Ситуацію в Олешках обговорювали з Віткоффом, будуть хороші новини, - Арахамія

Наступного тижня мають з'явитися гарні новини, пов'язані із ситуацією в окупованих росіянами Олешках Херсонської області. Це питання порушувалося на вчорашніх переговорах в Осло.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної делегації Давид Арахамія.
"Дай Боже, наступного тижня буде пожвавлення на гуманітарному треку. Є дуже важка ситуація в Олешках. Ми її вчора обговорювали, і неформальне досягнення цієї зустрічі - наступного тижня має з'явитися гарна новина", - сказав Арахамія.
Більш докладних деталей голова фракції СН у Раді не розкрив.
Варто зауважити, що вчора, 20 жовтня, в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Однак після зустрічі голова держави не згадував про Олешки.
Окуповані Олешки на Херсонщині опинилися на межі гуманітарної катастрофи через гостру нестачу їжі, питної води та медикаментів.
Регулярне постачання продуктів у місто припинилося кілька місяців тому, а через відсутність електрики та газу мешканців позбавлено базових умов для життя. Ситуацію погіршують заміновані дороги та постійна загроза обстрілу.
Хоча Україна і доставляє до міста гуманітарну допомогу безпілотниками, ситуація все ще залишається критичною.
Нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець наголошував, що Україна погоджує з росіянами останні деталі щодо евакуації мешканців Олешок. Для цього буде потрібний режим тиші.
Він зазначав, що також планується евакуація ще шести населених пунктів, що знаходяться біля Олешок.