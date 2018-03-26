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Ситуацию на Донбассе можно решить только через правоохранительную миротворческую миссию, - Аваков

НовостиПолитика    26.03.2018 - 16:56
Фото: Арсен Аваков (УНИАН)
Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Аваков заявил, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует

Ситуацию на оккупированном Донбассе можно решить только через правоохранительную миротворческую миссию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Так, Аваков заявил, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует.

"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы", - заявил Аваков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что число миротворцев ООН на Донбассе должно превышать 15 тыс. человек.

"Нам требуется достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи", - заявлял он.

В фонд НАТО по разминированию на Донбассе заложено лишь 100 тыс. евро Контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 30 марта
Теги публикации: Донбасс, миротворцы, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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