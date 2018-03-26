Ситуацию на Донбассе можно решить только через правоохранительную миротворческую миссию, - Аваков

Аваков заявил, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует

Ситуацию на оккупированном Донбассе можно решить только через правоохранительную миротворческую миссию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Так, Аваков заявил, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует.

"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы", - заявил Аваков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что число миротворцев ООН на Донбассе должно превышать 15 тыс. человек.

"Нам требуется достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи", - заявлял он.