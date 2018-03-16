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Інтерв'ю

Число миротворців ООН на Донбасі має перевищувати 15 тис. осіб, - Клімкін

НовиниПолітика    16.03.2018 - 11:34
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РбК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РбК-Україна)

За словами Клімкіна, склад місії має визначати ООН

Число миротворців ООН на Донбасі має перевищувати 15 тис. осіб. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "ВВС Україна".

"Нам потрібна достатня кількість. Це означає, що миротворці реально мають контролювати всю територію окупованого Донбасу. Я вважаю, що за попередніми оцінками, це має бути понад 15 тисяч. А скільки точно - ми будемо погоджувати разом з ООН і партнерами, які увійдуть до складу місії. Але це не може бути дві чи чотири тисячі", - заявив він.

За словами Клімкіна, склад місії має визначати ООН.

"Щодо складу місії - це має визначати ООН. Але, звісно, це має бути не Росія. Ми знайдемо достойних миротворців. Ми вже зі всіма розмовляли і не тільки в Європі. Наприклад, з японцями. Вони відомі миротворці в різних регіонах світу, вони дуже надійні. Я запитував міністра закордонних справ Японії, і він сказав, що ми можемо це розглянути. Але спочатку потрібно розуміти, яка це буде місія", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами президента України Петра Порошенка, миротворча місія ООН повинна діяти по всій окупованій території.

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Теги: ООН, миротворцы, Павло Клімкін
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