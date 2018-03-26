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Ситуацію на Донбасі можна вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію, - Аваков

НовиниПолітика    26.03.2018 - 16:56
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Аваков заявив, що військового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує

Ситуацію на окупованому Донбасі можна вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

Так, Аваков заявив, що військового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує.

"Ми переконані, що військового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Це питання можна буде владнати лише через правоохоронну миротворчу місію, зокрема силами Нацгвардії. І бійці повинні бути готові", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що число миротворців ООН на Донбасі має перевищувати 15 тис. осіб.

"Нам потрібна достатня кількість. Це означає, що миротворці реально мають контролювати всю територію окупованого Донбасу. Я вважаю, що за попередніми оцінками, це має бути понад 15 тисяч. А скільки точно - ми будемо погоджувати разом з ООН і партнерами, які увійдуть до складу місії. Але це не може бути дві чи чотири тисячі", - заявляв він.

У фонд НАТО щодо розмінування на Донбасі закладено лише 100 тис. євро Контактна група домовилася про перемир'я на Донбасі з 30 березня
Теги публікації: Донбас, миротворцы, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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