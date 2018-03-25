Ситуация в зоне боевых действий обострилась, - Минобороны

Всего боевики совершили 13 прицельных обстрелов позиций ВСУ

Вчера, 24 марта, ситуация в зоне боевых действий на востоке Украины обострилась. Об этом сообщил полковник спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Всего боевики совершили 13 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, большинство из них - на Донецком направлении, где боевики нарушили режим тишины 11 раз.

"Неоднократно в течение минувших суток враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Лебединского, шахты Бутовка, Каменки, Старомихайловки, Новотроицкого и Павлополя", - сообщил полковник Праута.

Кроме этого, на Луганском направлении боевики совершили два обстрела.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки от обстрелов в АТО ни один украинский военный не пострадал. Однако в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб украинский военный.