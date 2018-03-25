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Ситуація у зоні бойових дій на загострилася, - Міноборони

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 13:10
Фото: солдат ЗСУ (facebook.com/ato.news)
Фото: солдат ЗСУ (facebook.com/ato.news)

Усього бойовики здійснили 13 прицільних обстрілів позицій ЗСУ

Вчора, 24 березня, ситуація у зоні бойових дій на сході України загострилася. Про це повідомив полковник Максим Праута, речник Міністерства оборони України, на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Усього бойовики здійснили 13 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України, більшість із них - на Донецькому напрямку, де бойовики порушили режим тиші 11 разів.

"Неодноразово протягом минулої доби ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках Лебединського, шахти Бутівка, Кам’янки, Старомихайлівки, Новотроїцького та Павлополя", - повідомив полковник Праута.

Крім цього, на Луганському напрямку бойовики здійснили два обстріли. 

Нагадаємо, раныше повыдомлялося, що за минулу добу від обстрілів в АТО жоден український військовий не постраждав. Однак в результаті необережного поводження з боєприпасами загинув український військовий.

В зоні АТО загинув військовослужбовець ЗСУ За добу зафіксовано п'ять обстрілу позицій ВСУ, - штаб АТО
Теги публікації: режим прекращения огня, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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