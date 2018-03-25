Ситуация в АТО: 13 обстрелов, пострадавших нет

За прошедшие сутки от обстрелов в АТО ни один украинский военный не пострадал

За прошедшие сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, сообщается, что на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки.

Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитниках Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, во вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

Также в пресс-центре добавили, что: "На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья".

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщалось ранее, 24 марта, в одной из бригад Вооруженных Сил Украины, находящейся на линии боевого соприкосновения на Донбассе в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб украинский военный. По предварительной информации еще один военный получил ранения.