Ситуація зміниться. В Міноборони дали оптимістичний прогноз щодо снарядів на фронті

"На сьогодні є таке співвідношення - один до семи на користь ворога. Але завдяки ініціативі Європейського союзу, чеській ініціативі та завдяки пакетам допомоги від інших країн-партнерів, я думаю, що за місяць-два дана різниця буде суттєво зменшена. Такого великого співвідношення на користь РФ не буде", - сказав Гаврилюк.

Водночас він додав, що Україна не змагається з Росією у кількості боєприпасів, танків чи солдат, натомість намагається розвиватися технологічно.

"Але ми шукаємо технологічні рішення, інноваційні для того, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою над ворогом. І ті боєприпаси, які нам будуть надані, які на сьогодні є, ми використовуємо з більшою ефективністю завдяки кращим системам ураження, які нам надані партнерами, і висококваліфікованою підготовкою наших артилеристів. Нині на полі бою виграє той, чиї снаряди мають більшу дальність і кращу влучність", - зазначив заступник міністра.

Чеська ініціатива

Нагадаємо, на початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч - калібру 122 мм.

Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Минулого тижня чеський чиновник заявив, що перші поставки мають прибути до України не пізніше червня.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.