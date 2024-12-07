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Ситуація зі світлом покращується. Які графіки чекають на українців 8 грудня

Фото: відключення світла стоють коротшими (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація з електроенергією в Україні покращується. Зокрема завтра, 8 грудня, світло вимикатимуть лише на чотири години протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В "Укренерго" пояснили, за завтра тривалість графіків відключення світла буде значно коротшою ніж до цього. Зокрема:

  • для побутових споживачів - одна черга відключень з 14:00 до 18:00;
  • для промисловості та бізнесу  - застосування графіків обмеження потужності з 09:00 до 19:00.

В компанії пояснили, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада 

"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".

Попри покращення ситуації, українців все одно просять споживати електроенергію ощадливо.

 

Відключення світла в Україні

Зауважимо, що через масштабні російські обстріли в Україні було пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. Через це було запроваджено графіки відключень світла.

Наразі "Укренерго" готується до кількох варіантів відключень світла які можуть бути під час морозів в Україні. Найгірший сценарій передбачає, що світло відключатимуть до 8 годин на добу.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Графіки відключення світлаВідключеня світла