Ситуація зі світлом покращується. Які графіки чекають на українців 8 грудня

Ситуація з електроенергією в Україні покращується. Зокрема завтра, 8 грудня, світло вимикатимуть лише на чотири години протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
В "Укренерго" пояснили, за завтра тривалість графіків відключення світла буде значно коротшою ніж до цього. Зокрема:
В компанії пояснили, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада
"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".
Попри покращення ситуації, українців все одно просять споживати електроенергію ощадливо.
Зауважимо, що через масштабні російські обстріли в Україні було пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. Через це було запроваджено графіки відключень світла.
Наразі "Укренерго" готується до кількох варіантів відключень світла які можуть бути під час морозів в Україні. Найгірший сценарій передбачає, що світло відключатимуть до 8 годин на добу.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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