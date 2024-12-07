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Ситуация со светом улучшается. Какие графики ждут украинцев 8 декабря

Фото: отключения света становятся короче (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация с электроэнергией в Украине улучшается. В частности, завтра, 8 декабря, свет будут выключать всего на четыре часа в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" объяснили, что завтра продолжительность графиков отключения света будет значительно короче, чем до этого. В частности:

  • для бытовых потребителей - одна очередь отключений с 14:00 до 18:00;
  • для промышленности и бизнеса - применение графиков ограничения мощности с 09:00 до 19:00.

В компании объяснили, что благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в "Укрэнерго".

Несмотря на улучшение ситуации, украинцев все равно просят потреблять электроэнергию бережливо.

 

Отключение света в Украине

Заметим, что из-за масштабных российских обстрелов в Украине была повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. Поэтому были введены графики отключений света.

В настоящее время "Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам отключений света, которые могут быть во время морозов в Украине. Худший сценарий предполагает, что свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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