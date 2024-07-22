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Ситуація зі світлом поки не покращилася через три аварії на енергооб'єктах, - експерт

Фото: ситуація зі світлом поки не покращилася через три аварії на енергооб'єктах (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Через три аварії на енергооб’єктах, що були протягом останніх днів, ситуація з електропостачанням погіршилася.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Укренерго повідомляли про три аварії, які відбулися упродовж цього тижня. Тому, я думаю, це є основна причина, чому незважаючи на зниження спеки і виведення з планового ремонту одного з атомних потужних блоків, ситуація не покращилася, а погіршилася, а в деяких регіонах навіть були аварійні відключення", - розповів він. 

Омельченко пояснив, що зараз ситуація складніше, ніж минулого року, тому що українська енергосистема втратила додатково 9 ГВт потужностей додатково до попередніх руйнувань внаслідок російських обстрілів. 

Експерт каже, що потрібно насамперед збільшувати можливості на імпорт.

"Є така опція, можна десь на 500 мегават збільшити до осінньо-зимового періоду. Це теж немало", - підкреслив Омельченко. 
 
Він додав, що до середини серпня може покращитися ситуація зі світлом, якщо будуть проведені відповідні ремонтні роботи та не буде нових обстрілів енергосистеми. 
 
Нагадаємо, сьогодні вночі російські БПЛА атакували енергетичну інфраструктуру України.

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