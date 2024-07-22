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Ситуация со светом пока не улучшилась из-за трех аварий на энергообъектах, - эксперт

Фото: ситуация со светом пока не улучшилась из-за трех аварий на энергообъектах (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Из-за трех аварий на энергообъектах, которые были в течение последних дней, ситуация с электроснабжением ухудшилась.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Укрэнерго сообщали о трех авариях, которые произошли в течение этой недели. Поэтому, я думаю, это основная причина, почему несмотря на снижение жары и выведение из планового ремонта одного из атомных мощных блоков, ситуация не улучшилась, а ухудшилась, а в некоторых регионах даже были аварийные отключения", – рассказал он.

Омельченко пояснил, что сейчас ситуация сложнее, чем в прошлом году, потому что украинская энергосистема потеряла дополнительно 9 ГВт мощностей дополнительно к предварительным разрушениям в результате российских обстрелов.

Эксперт говорит, что нужно, прежде всего, увеличивать возможности на импорт.

"Есть такая опция, можно где-то на 500 мегаватт увеличить до осенне-зимнего периода. Это тоже немало", – подчеркнул Омельченко.

Он добавил, что к середине августа может улучшиться ситуация со светом, если будут проведены соответствующие ремонтные работы и нет новых обстрелов энергосистемы.

Напомним, сегодня ночью российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

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