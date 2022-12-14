UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація зі світлом в Миколаєві покращується. Кім повідомив хорошу новину

Фото: ситуація зі світлом у Миколаєві покращується (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями ситуація з подачею електрики в Миколаєві покращає. Енергетики працюють цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Ситуація трохи покращується. З нічними лімітами є питання. Розмовляємо з підприємствами, щоб вони мали змогу працювати. Але на це потрібен час. Думаю, четвер-п’ятниця буде покращення",- розповів він.

Кім додав, що енергетики працюють цілодобово, тому "їх звинувачувати в ні в чому не можна".

Як повідомлялось, із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області переглянули графіки відключень електроенергії. Світло в регіоні вимикають по 4 години кожні 2-4 години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВіялові відключення