Ситуація зі світлом в Миколаєві покращується. Кім повідомив хорошу новину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Ситуація трохи покращується. З нічними лімітами є питання. Розмовляємо з підприємствами, щоб вони мали змогу працювати. Але на це потрібен час. Думаю, четвер-п’ятниця буде покращення",- розповів він.

Кім додав, що енергетики працюють цілодобово, тому "їх звинувачувати в ні в чому не можна".