UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація на Запорізькій АЕС серйозна, але стабілізується, - голова МАГАТЕ

Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції серйозна після руйнування Каховської ГЕС. Однак вона перебуває в процесі стабілізації.

Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є, і вони реальні. Водночас вживаються заходи щодо стабілізації ситуації", - заявив він, не уточнивши, що це за заходи.

Водночас Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС достатньо води.

"Я зміг побачити ставок-охолоджувач, іригаційні ворота, канали, які складають основну систему охолодження станції. Для мене було дуже важливо мати можливість дати власну оцінку ситуації разом із моїми експертами", - сказав він.

Однією з цілей візиту Гроссі на ЗАЕС було визначити, чи не наразився об'єкт на небезпеку через руйнування Каховської ГЕС, вода з якої використовувалася для охолодження шести реакторів.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили ЗАЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Вони розмістили на станції військову техніку, замінували територію і неодноразово обстрілюють її. При цьому загарбники тероризують персонал ЗАЕС і жителів Енергодара.

Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища.

У вересні МАГАТЕ розмістило постійну місію на Запорізькій АЕС, щоб спостерігати за ситуацією на найбільшій атомній станції в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭВійна Росії проти УкраїниЗапорізька АЕС