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Запорізька АЕС зараз працює на резервній лінії електропередач, - МАГАТЕ

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Енергодар, Четвер 10 серпня 2023 21:32
Запорізька АЕС зараз працює на резервній лінії електропередач, - МАГАТЕ Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Запорізька атомна електростанція зараз працює від своєї резервної лінії електропередач. Це сталося після Дніпровської ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"Сьогодні двічі відключалася Дніпровська ЛЕП 750 кВ. Спочатку приблизно дванадцять годин до 13:37, а потім знову о 16:13 за місцевим часом. Вона залишається відключеною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці відключення лінії електропередачі 750 кВ означають, що ЗАЕС була змушена покладатися на свою єдину позамайданчикову лінію електропередачі, резервну лінію 330 кВ. Вона необхідна для виконання функції безпеки, такі як перекачування охолоджувальної води для установки.

"Була відсутня повна втрата зовнішнього електропостачання об'єкта і не було необхідності використовувати аварійні дизель-генератори", - додали у МАГАТЕ.

Проблеми з електропостачанням станції

МАГАТЕ зазначило, що з моменту початку війни на початку 2022 року ЗАЕС відчуває серйозні проблеми з електрикою за межами майданчика, що посилює ризики ядерної безпеки, з якими стикається майданчик.

"Неодноразові вимкнення ліній електропередач підкреслюють хитку ситуацію з ядерною безпекою на станції, що зберігається", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

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