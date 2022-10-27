Ситуація на ЗАЕС нестабільна, але безперервне енергопостачання є, - МАГАТЕ

За його словами, вже десять днів ЗАЕС отримувала електроенергію, яка необхідна для охолодження реактора та інших основних функцій щодо безпеки, безпосередньо і без перебоїв від національної енергосистеми. Крім того, станцію забезпечили резервним живленням.

Гроссі зазначив, що ситуація з електропостачанням станції все одно залишається вразливою, оскільки функціонує лише одна зовнішня лінія електропередач 750 кВ з чотирьох.

Він додав, що хоча за останній тиждень не було обстрілів ЗАЕС, військові дії поблизу станції продовжуються.

"Зараз абсолютно не час для самозаспокоєння. Ситуація може різко змінитись у будь-який момент", - наголосив Гроссі.