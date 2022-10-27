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Ситуація на ЗАЕС нестабільна, але безперервне енергопостачання є, - МАГАТЕ

Ілюстративне фото: у МАГАТЕ розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

Ситуація з енергетичною безпекою Запорізької АЕС залишається нестабільною, але останніми днями станція забезпечена безперервним енергопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, вже десять днів ЗАЕС отримувала електроенергію, яка необхідна для охолодження реактора та інших основних функцій щодо безпеки, безпосередньо і без перебоїв від національної енергосистеми. Крім того, станцію забезпечили резервним живленням.

Гроссі зазначив, що ситуація з електропостачанням станції все одно залишається вразливою, оскільки функціонує лише одна зовнішня лінія електропередач 750 кВ з чотирьох.

Він додав, що хоча за останній тиждень не було обстрілів ЗАЕС, військові дії поблизу станції продовжуються.

"Зараз абсолютно не час для самозаспокоєння. Ситуація може різко змінитись у будь-який момент", - наголосив Гроссі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції.

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Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України