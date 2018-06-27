У Ємені внаслідок авіаудару загинули 9 осіб, в країну відправився посланник ООН

ООН побоюється, що атака єменської армії спільно з арабської коаліцією спричинить голод і піддасть небезпеці мільйони мирних жителів

В Ємені в результаті авіаудару, нанесеного сунітською коаліцією з єменської провінції Ходейда, щонайменше 9 людей загинули і 11 отримали поранення. Посланник ООН в Ємені Мартін Гріффітс вже відправився на переговори про цю ситуацію з президентом Мансуром Хаді, передає Reuters.

Відомо, що метою атаки коаліції став КПП, встановлений хуситами в районі села Мати в районі аль-Джарахи. Однак ракети потрапили не в бойовиків, а в автобус з біженцями, що чекав перевірки на КПП.

ООН побоюється, що атака єменської армії уряду Хаді спільно з арабської коаліцією на чолі з Саудівською Аравією на порт Ходейда викличе голод і піддасть небезпеці мільйони мирних жителів.

"Є готова пропозиція на столі. Ми б взяли мирну ініціативу за умови, що ополченці покинуть західне узбережжя", - повідомив міністр закордонних справ уряду Хаді, Халед аль-Ямані.

Хусити повідомляють, що вони готові передати управління портом Організації Об'єднаних Націй, а Вашингтон переконує Саудівську Аравію і ОАЕ взяти мирну угоду. Однак, у прямому ефірі на телеканалі Al-Masira минулого тижня глава хуситів заявив, що повстанці запропонували ООН контроль над портом, та організація відхилила пропозицію.

На днях саудівські сили протиповітряної оборони перехопили дві ракети, випущені хуситами по Ер-Ріяду, уламки від яких розлетілися над житловими районами. Частина уламків впала біля американської місії в саудівській столиці і в школі в дипломатичному кварталі, що призвело до пожежі на будмайданчику. Саудівські чиновники заявили, що обійшлося без жертв.

"Наші ракети досягнуть місць, яких не буде чекати ворог. Чим довше буде тривати агресія і війна, тим потужнішим стає наш потенціал для виробництва балістичних ракет", - заявив представник хуситів Мохамед Абдул-Салям.

Зазначимо, що підтримані арабської коаліцією сили минулого тижня захопили аеропорт Ходейда і перейшли в наступ вглиб міста.

Нагадаємо, в кінці травня 2018 року в Ємені в результаті ракетного удару по ринку в Марибе загинули п'ятеро мирних жителів, ще 22 отримали поранення.