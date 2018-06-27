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Ситуація в Ємені: Україна висловила підтримку легітимному президенту щодо відновлення ладу в країні

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 20:57
Фото: Ємен після авіаударів (twitter.com/REGNUM)
Фото: Ємен після авіаударів (twitter.com/REGNUM)

Україна засуджує здійснення ракетних обстрілів території Саудівської Аравії єменським угрупуванням

Україна підтримує єдність, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність Єменської Республіки, а також зусилля легітимного та міжнародно визнаного Президента Абд Раббо Мансура Гаді та його Уряду з відновлення конституційного ладу в країні. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Зважаючи на неможливість розв’язання між’єменського конфлікту винятково силовими методами, Україна послідовно виступає за безумовну пріоритетність його політико-дипломатичного врегулювання на умовах дотримання домовленостей, досягнутих за підсумками Конференції національного діалогу, Мирної ініціативи Ради співробітництва арабських держав Затоки та положень відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться у заяві.

Також зазначено, що на високу оцінку в цьому питанні заслуговують посередницькі кроки Cпеціального представника Генерального секретаря ООН з питань Ємену Мартіна Гріффітса.

"В Україні уважно слідкують за розвитком ситуації навколо звільнення єменськими збройними силами та силами Коаліції важливого в плані забезпечення гуманітарної допомоги та продукції першої необхідності для єменського народу міста Ходейда та його порту", - сказано в заяві.

Також в МЗС констатували відсутність конструктивізму в позиції угрупування Аль-Хуті. Також Україна засуджує продовження угрупуванням здійснення ракетних обстрілів території Королівства Саудівська Аравія.

Нагадаємо, у Ємені в результаті авіаудару, нанесеного сунітською коаліцією з єменської провінції Ходейда, щонайменше 9 людей загинули і 11 отримали поранення. Посланник ООН в Ємені Мартін Гріффітс вже відправився на переговори про цю ситуацію з президентом Мансуром Хаді.          

Додамо, що на днях саудівські сили протиповітряної оборони перехопили дві ракети, випущені хуситами по Ер-Ріяду, уламки від яких розлетілися над житловими районами. Частина уламків впала біля американської місії в саудівській столиці і в школі в дипломатичному кварталі, що призвело до пожежі на будмайданчику. Саудівські чиновники заявили, що обійшлося без жертв. 

У Ємені внаслідок авіаудару загинули 9 осіб, в країну відправився посланник ООН ОАЕ попросили США про пряму військову підтримку в Ємені, - WSJ
Теги публікації: Йемен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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